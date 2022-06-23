Таинственный кроссовер Haval вновь замечен на дорожных тестах

Китайцы как следует позаботились о конспирации: выдвинуть свои предположения о том, что же за автомобиль тестировал Haval, не осмелились даже местные СМИ, опубликовавшие снимки. И это странно, ведь на фотографиях интерьера прослеживается очевидное сходство с предсерийным SUV, получившим кодовое название A07.

Тот компактный кроссовер впервые был замечен на дорожных тестах около двух месяцев назад. Вероятно, тогда испытания только-только начинались, ведь у автомобиля отсутствовала даже полноценная оптика. Теперь она есть. А вот крышка багажника выглядит странно — очевидно, Haval еще не утвердил итоговый вариант экстерьера. Зато они наверняка определились с интерьером — по крайней мере, смотрится он вполне предсерийно.