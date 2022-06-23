Таинственный кроссовер Haval вновь замечен на дорожных тестах

Фото: Autohome.com.cn
В Сеть просочилась порция шпионских фотографий загадочного кроссовера от Haval, замеченного во время дорожных испытаний в Китае. И хотя автомобиль тщательно спрятан от случайных глаз плотной камуфляжной пленкой, можно смело предположить, что перед нами компактный кроссовер с кодовым названием A07, попадавший в объективы камер ранее.
Кристина Извекова

Китайцы как следует позаботились о конспирации: выдвинуть свои предположения о том, что же за автомобиль тестировал Haval, не осмелились даже местные СМИ, опубликовавшие снимки. И это странно, ведь на фотографиях интерьера прослеживается очевидное сходство с предсерийным SUV, получившим кодовое название A07.

Тот компактный кроссовер впервые был замечен на дорожных тестах около двух месяцев назад. Вероятно, тогда испытания только-только начинались, ведь у автомобиля отсутствовала даже полноценная оптика. Теперь она есть. А вот крышка багажника выглядит странно — очевидно, Haval еще не утвердил итоговый вариант экстерьера. Зато они наверняка определились с интерьером — по крайней мере, смотрится он вполне предсерийно.

  • Фото: Autohome.com.cn

На сегодняшний день о Haval A07 известно немного. Только лишь то, что в его основу ляжет модульная платформа Lemon, на которой построены кроссоверы Jolion и Dargo. А вообще он станет уменьшенной копией модели Shenshou, недавно дебютировавшей в КНР. Что же касается силовых агрегатов, то новинку могут укомплектовать 1,5-литровым турбомотором на 184 л. с. и семиступенчатым «роботом», сообщает сайт «Китайские автомобили».

Говорить о перспективах появления таинственной новинки от Haval в России пока слишком рано. Вероятно, свои планы представители компании раскроют только ближе к премьере, а она, судя по всему, состоится нескоро. Кажется, гораздо раньше «Хавэйл» построит в Тульской области еще один завод, где будут производиться двигатели и коробки передач. А более подробно об этом портал «АвтоВзгляд» рассказывал здесь.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, новая модель, дешевые машины, бюджетные авто, кроссоверы, китайские авто
23 июня 2022
177