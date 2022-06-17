Chery против Geely и Haval: кто выиграет битву за кошелек россиян

Отбросим все предрассудки о китайских автомобилях — их ломучести, низком качестве сборки, затяжных поставках запасных частей, нехватке квалифицированных специалистов сервиса, неликвидности на вторичном рынке. К машинам из Поднебесной можно относиться как угодно — это личное дело каждого. Но факт остается фактом: «китайцы» прут как паровозы, и даже несмотря на кризис, обрастают новыми поклонниками.
Наибольшим спросом в стране пользуется Haval — так, например, в январе-апреле в пользу этой марки сделали выбор 9123 человека. На второй строчке располагается Chery: ее результат — 6722 реализованные машины. А замыкает тройку Geely — ее дилеры «пристроили» 5976 легковушек. Однако если учитывать, что у «Чери» есть еще премиальный суббренд Exeed, который нашел за первые четыре месяца 2715 покупателей, то первое место по праву принадлежит ей.
Но почему? Как Chery без локализации (а, следовательно, без преференций от наших властей, возможности снижать цену и быстро реагировать на запросы российских потребителей) удается не просто на равных конкурировать с соотечественниками, а даже их превосходить? Давайте разбираться.
Можно было бы начать с того, что за последние годы автомобили Chery действительно преобразились как внешне, так и внутренне — благодаря сотрудничеству с именитыми европейскими дизайнерами и инженерами. Но это справедливо и по отношению к Geely и Haval — те тоже не груши околачивают, а внедряют новые технологии и совершенствуют внешний вид. Так что здесь — объективная ничья.
Взглянем на цены. Довольно востребованный в России кроссовер Haval F7 сегодня предлагается по цене от 2 639 000 рублей. Chery, если смотреть по габаритам и мощности моторов, может противопоставить ему Tiggo 7 Pro — автомобиль, который просит за себя от 2 309 900 целковых. Или сравним «компактную» парочку Haval Jolion и Chery Tiggo 4: 2 179 000 и 1 649 900 «деревянных». Согласитесь, разница ощутимая. И это при том, что у «Хавэйла» есть свой завод под Тулой.
«Да какая разница, если по такой цене автомобили все равно не купить?» — быть может, спросите вы и будете… неправы. У Chery есть еще один козырь — сотрудничество со столичным онлайн-дилером, через которого можно приобрести машину по рекомендованной розничной цене без каких-либо накруток. И, кстати, работает он не только в Москве, а еще в Волгограде, Новосибирске, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Краснодаре.
К слову сказать, ту же виртуальную историю пытались продвигать в России и другие иностранные автопроизводители. Вспомним, например, Kia и Hyundai с их онлайн-шоурумами. Главным преимуществом такой схемы «корейцы» тоже называли возможность покупать машины без доплат. Проблема была только в том, что самих машин в наличии никогда не было. Вообще никогда. Никаких. У Chery же все, вроде как, иначе.
— У нас в наличии всегда есть несколько сотен автомобилей. Подождать придется разве что новинку Tiggo 8 Pro Max, и то — не больше четырех недель. Chery часто и быстро привозит машины в Россию: мы не видим никаких проблем ни с поставками авто, ни с поставками комплектующих, — рассказала порталу «АвтоВзгляд» управляющий директор компании Dealon Татьяна Денисова.
Здесь же было бы уместно упомянуть о другом козыре — партнерстве с «Совкомбанком». Китайцам удалось договориться о предоставлении программы беспроцентной рассрочки без первоначального взноса, что оказалось очень кстати в кризисной современности. Кстати, как порталу «АвтоВзгляд» сообщили собственные источники, о подобном задумывались и в Geely, но у тех что-то не сложилось из-за родственных связей с европейскими компаниями.
Получается, что по дизайну, технологиям, оснащению и «железу» марки, входящие в Большую китайскую тройку, плюс-минус равны, но Chery банально доступнее. Да и модельный ряд у нее в глобальном смысле шире: россиянам предложены как относительно бюджетные SUV вроде Tiggo 4, так и премиальные (пусть и пока условно) кроссоверы Exeed. Не хватает разве что седанов. Хотя есть шанс, что в обозримом будущем «Чери» привезет к нам Arrizo 5 Plus.
Но даже если забыть про эту модель — все-таки появление четырехдверки под большим вопросом — Chery готовит массу других приятных сюрпризов. Чего стоит один по-настоящему революционный кроссовер Omoda 5, который должен приехать к нам до конца текущего года. Помимо него, ждем следующее поколение Tiggo 4 (модель с приставкой Pro в названии) и полноприводный Tiggo 7 Pro.
Учитывая все вышесказанное, можно с уверенностью предположить, что в обозримом будущем Chery основательно укрепит свои позиции и, вероятно, даже скинет с «китайского» пьедестала Haval. А там, глядишь, найдется и производственный партнер: «Чери» локализует сборку, что позволит сделать продукцию еще доступнее. Нам же остается лишь надеяться на то, что им станет не УАЗ, ведь вряд ли отвратительное качество ульяновской сборки способствует повышению продаж и лояльности потребителей…
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