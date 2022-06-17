Chery против Geely и Haval: кто выиграет битву за кошелек россиян

Отбросим все предрассудки о китайских автомобилях — их ломучести, низком качестве сборки, затяжных поставках запасных частей, нехватке квалифицированных специалистов сервиса, неликвидности на вторичном рынке. К машинам из Поднебесной можно относиться как угодно — это личное дело каждого. Но факт остается фактом: «китайцы» прут как паровозы, и даже несмотря на кризис, обрастают новыми поклонниками.

Наибольшим спросом в стране пользуется Haval — так, например, в январе-апреле в пользу этой марки сделали выбор 9123 человека. На второй строчке располагается Chery: ее результат — 6722 реализованные машины. А замыкает тройку Geely — ее дилеры «пристроили» 5976 легковушек. Однако если учитывать, что у «Чери» есть еще премиальный суббренд Exeed, который нашел за первые четыре месяца 2715 покупателей, то первое место по праву принадлежит ей.

Но почему? Как Chery без локализации (а, следовательно, без преференций от наших властей, возможности снижать цену и быстро реагировать на запросы российских потребителей) удается не просто на равных конкурировать с соотечественниками, а даже их превосходить? Давайте разбираться.