ТОП−5 японских кроссоверов, несмотря на кризис продающихся в России

Продажи наиболее популярных японских SUV в России в начале года шли вполне себе удовлетворительно. Полторы-две тысячи в месяц — легко! Но уже начиная с марта темпы реализации начали падать. И теперь несколько сотен нашедших владельцев машин той или иной модели в месяц — уже хорошо. Причины такого положения вещей всем известны и даже не хочется в очередной раз повторяться про рванувшие ввысь цены, упавшие доходы потенциальных покупателей и прочие очевидные факторы.
Тем не менее, продажи как-то идут, а даты на календаре перевалили через отметку шесть месяцев с начала 2022-го. Что позволяет подвести кое-какие итоги. В том числе и в области продаж японских кроссоверов на российской земле.
Заметим, что в качестве силовых агрегатов все рассматриваемые в этом материале «японцы» имеют исключительно бензиновые «движки». И практически все они в начальных комплектациях оснащаются передним приводом и механической коробкой передач.Чуть ли не единственным исключением в этом смысле можно считать Mitsubishi Outlander с его вариатором «в базе».
Впрочем, не будем забегать вперед и для начала назовем самый популярный на данный момент японский «паркетник» в России. Несмотря на все пертурбации и проблемы в нашей экономике, лидирующие позиции в своей нише среди конкурентов-«японцев» продолжает удерживать Toyota RAV4. За полгода российские дилеры бренда реализовали 7569 этих кроссоверов. Российский офис бренда установил цену «базовой» модели с двухлитровым 150-сильным бензиновым мотором на уровне 2,7 млн. рублей. Топовый «Равик» с полным приводом, восьмиступенчатой АКП и 2,5-литровым силовым агрегатом мощностью 200 л. с., японцы оценили в 3,7 млн. рублей.
На втором месте нашего ТОП−5 разместился Nissan Qashqai с результатом в 5528 проданных экземпляров. Его прайс-лист стартует с 2,3 млн. рублей за оснащенную турбированным 1,2-литровым движком мощностью 115 л. с. версию. А «в топе» Qashqai обойдется не менее чем в 3,1 млн. рублей. За них покупатель получит, помимо прочего, полный привод с вариатором в трансмиссии и мотор объемом два литра мощностью 144 л. с.
На третьем месте оказалась Mazda CX−5. Этот кроссовер за полгода приобрели 5135 автомобилистов. Рекомендованная розничная цена машины — 2,6 млн. рублей. Самая дорогая версия с 4WD и «автоматом» обойдется в 4 млн. рублей. При этом двигатель CX−5 для отечественного рынка предусмотрен единственный — 150-сильный двухлитровый.
На четвертом месте устроился еще один представитель Nissan — X-Trail. Он демонстрирует продажи за шесть месяцев на уровне 4719 единиц. Самый дешевый «Трейл» стоит не менее 2,8 млн. рублей — с двумя литрами под капотом мощностью в 144 л. с.. Максимально «упакованный» X-Trail обойдется не менее чем в 3,7 млн. рублей. Такую сумму попросят за авто с мотором объемом 2,5 литра мощностью 171 л. с., полным приводом и CVT в трансмиссии.
Замыкает пятерку лидеров полумертвого отечественного рынка японских кроссоверов Mitsubishi Outlander — 4408 реализованных экземпляров. Ценники на него стартуют с отметки 2,7 млн. рублей за вариант с двухлитровым мотором (146 л. с.). В самой дорогой комплектации модель стоит боле 4 млн. рублей и оснащается 2,4-литровым 167-сильным движком.