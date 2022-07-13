ТОП−5 японских кроссоверов, несмотря на кризис продающихся в России

Продажи наиболее популярных японских SUV в России в начале года шли вполне себе удовлетворительно. Полторы-две тысячи в месяц — легко! Но уже начиная с марта темпы реализации начали падать. И теперь несколько сотен нашедших владельцев машин той или иной модели в месяц — уже хорошо. Причины такого положения вещей всем известны и даже не хочется в очередной раз повторяться про рванувшие ввысь цены, упавшие доходы потенциальных покупателей и прочие очевидные факторы.

Тем не менее, продажи как-то идут, а даты на календаре перевалили через отметку шесть месяцев с начала 2022-го. Что позволяет подвести кое-какие итоги. В том числе и в области продаж японских кроссоверов на российской земле.

Заметим, что в качестве силовых агрегатов все рассматриваемые в этом материале «японцы» имеют исключительно бензиновые «движки». И практически все они в начальных комплектациях оснащаются передним приводом и механической коробкой передач.Чуть ли не единственным исключением в этом смысле можно считать Mitsubishi Outlander с его вариатором «в базе».