Таинственный кроссовер Chery T1EJ сфотографировали в Китае

Дорожные тесты загадочного кроссовера T1EJ подходят к концу. Об этом говорит скромное количество камуфляжной пленки на кузове. А еще фотошпионы смогли заглянуть в салон автомобиля и сделать вывод, что он похож на интерьер Omoda C5. Того же мнения придерживается и портал «Китайские автомобили», изучивший патентные изображения, а также некоторые технические характеристики одного из SUV, которые «утекли» в сеть.

Судя по документации, длина новинки равна 4453 мм, а колесная база — 2650 мм. Под капотом работает 1,6-литровый наддувный мотор, знакомый по Exeed TXL. Его мощность в Китае — 197 сил. В паре с ним трудится 7-ступенчатый «робот», а привод может быть полным.

Все идет к тому, что кроссовер нарекут «Омодой». А раз так, то велики и шансы увидеть его в России.