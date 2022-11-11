Таинственный кроссовер Chery T1EJ сфотографировали в Китае

Фото из соцсети
Прототип кроссовера Chery, который фигурирует под кодовым названием T1EJ, может стать представителем бренда Omoda. Пока новинка проходит серию испытаний на дорогах Китая, но по шпионским фото уже можно сделать определенные выводы.
Виктор Васильев

Дорожные тесты загадочного кроссовера T1EJ подходят к концу. Об этом говорит скромное количество камуфляжной пленки на кузове. А еще фотошпионы смогли заглянуть в салон автомобиля и сделать вывод, что он похож на интерьер Omoda C5. Того же мнения придерживается и портал «Китайские автомобили», изучивший патентные изображения, а также некоторые технические характеристики одного из SUV, которые «утекли» в сеть.

Судя по документации, длина новинки равна 4453 мм, а колесная база — 2650 мм. Под капотом работает 1,6-литровый наддувный мотор, знакомый по Exeed TXL. Его мощность в Китае — 197 сил. В паре с ним трудится 7-ступенчатый «робот», а привод может быть полным.

Все идет к тому, что кроссовер нарекут «Омодой». А раз так, то велики и шансы увидеть его в России.

новинки рынка, производители, новая модель, кроссоверы, купить машину, китайские авто
11 ноября 2022
357