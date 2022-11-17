В cеть выложили фото нового Exeed VX с шестиместным салоном

Внешний вид обновленного «китайца» уже не секрет, потому на нем нет камуфляжа. Крупный SUV получил решетку радиатора внушительных размеров и чуть иной передний бампер. Вот и все, что бросается в глаза. Самое интересное находится в салоне, но его пока скрывают. Ожидается, что здесь разместят целых три монитора, а компоновка будет 6-местной. На втором ряду установят два «капитанских» кресла, между которыми предусмотрен проход на третий ряд.

Что касается начала продаж, то в Китае новинка должна появиться в первом квартале 2023 года. Возможно, что помимо шести посадочных мест, рестайлинговый кроссовер получит и 7-местный вариант салона.