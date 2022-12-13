Спрятали от глаз: почему российские продажи внедорожников Tank провалятся с треском

Из экрана монитора гламур и пафос чуть ли не рекой текли. После того как протрубили фанфары, присутствующим преподнисли скудные и несколько протухшие факты, большая часть которых уже давно известна. Например, «вдруг» стало известно, что Tank — бренд китайской компании Great Wall Motor, под которым выпускают брутальные модели с высокой проходимостью. В Поднебесной «Танки» производят с 2020 года и уже продали более 200 000 машин.
Так же уже в который раз экран рассказал, что нам привезли среднеразмерный внедорожник с индексом 300 и полноразмерную «пятисотку». Продажи запустят в первой половине грядущего года через уже сформированную дилерскую сеть. Салоны откроют в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Кемерово и других городах.
Дальше на сцену вышли амбассадоры бренда. Каждый кратко поведал о своем нелегком пути достижения успеха в жизни. Видимо, по таким же нелегким дорогам поедут и оба «Танка». А когда Дмитрий Нагиев пригласил присутствующих познакомиться с автомобилями, трансляция прервалась. Это был не технический сбой. Просто конец. Гламурные внедорожники простым смертным не показали. Цен и характеристик не назвали. Так что попробуем разобраться самостоятельно.
По разной информации, Tank 300 предложат с 2-литровым наддувным бензиновым мотором мощностью 220 сил и 8-ступенчатым «автоматом». А почти пятиметровый Tank 500 оснащен 3-литровым битурбированным агрегатом в 299 «лошадей» и 9-ступенчатой АКП. Обе новинки полноприводные, есть «понижайка» и блокировки.
В России такие крупные автомобили привыкли покупать с дизельными моторами. Но китайцы их не предложили. А ведь на бездорожье двигатель на тяжелом топливе лучше, потому как тяги на низах у него больше. Еще один момент. Угловатые формы кузова не способствуют хорошей аэродинамике. То есть расход топлива у любого «Танка» будет очень солидным.
А теперь загляним в китайские соцсети, где блогеры уже разобрали Tank 300 по косточкам. Они пишут, что в набивке кресел использован полиуретан. Распространенное решение, но со временем материал может промяться и кресло потеряет товарный вид. Система вентиляции «сидушек» очень простая. В спинке ее нет вовсе, а в подушке вентилятор всего один. Но поскольку чаще всего потеет именно спина, такое решение неэффективно.
Устройство массажа — это всего две подушечки, которые надуваются и сдуваются. В теплой одежде их работу можно и не почувствовать. А еще китайские владельцы жалуются, что люк в крыше часто протекает. Возможно это связано с тем, что водоотводящие трубки забиваются грязью. Предположим, что в России это станет настоящей проблемой.
Конструкция рамы неплохая, но в задней части нет традиционного усилителя бампера. Вместо него стоит поперечина. Получается, что при наезде сзади энергию удара поглотить фактически нечему. В результате ремонт будет очень дорогим.
У Tank 500 свои недостатки. Азиаты говорят, что передняя буксировочная проушина здесь только одна, а ведь машина весит почти три тонны. Если внедорожник увязнет в грязи, вытащить его будет непросто. Нужна вторая «петля».
Дальше — больше. Усилитель руля расположен низко, так что на грунте его можно повредить. Разглядели китайцы и покрытый ржавчиной ШРУС приводного вала. Из всего сказанного делаем вывод, что нашему брату лучше купить дизельный «Крузак» и не мучиться с гламурными «азиатами», которые очередной раз пытаются пустить пыль в глаза.