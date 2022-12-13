Спрятали от глаз: почему российские продажи внедорожников Tank провалятся с треском

Из экрана монитора гламур и пафос чуть ли не рекой текли. После того как протрубили фанфары, присутствующим преподнисли скудные и несколько протухшие факты, большая часть которых уже давно известна. Например, «вдруг» стало известно, что Tank — бренд китайской компании Great Wall Motor, под которым выпускают брутальные модели с высокой проходимостью. В Поднебесной «Танки» производят с 2020 года и уже продали более 200 000 машин.

Так же уже в который раз экран рассказал, что нам привезли среднеразмерный внедорожник с индексом 300 и полноразмерную «пятисотку». Продажи запустят в первой половине грядущего года через уже сформированную дилерскую сеть. Салоны откроют в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Кемерово и других городах.

Дальше на сцену вышли амбассадоры бренда. Каждый кратко поведал о своем нелегком пути достижения успеха в жизни. Видимо, по таким же нелегким дорогам поедут и оба «Танка». А когда Дмитрий Нагиев пригласил присутствующих познакомиться с автомобилями, трансляция прервалась. Это был не технический сбой. Просто конец. Гламурные внедорожники простым смертным не показали. Цен и характеристик не назвали. Так что попробуем разобраться самостоятельно.