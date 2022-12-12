Уйти в разнос: как и почему двигатели уничтожают сами себя

Дизельный мотор, особенно если речь идет о классических, проверенных временем и слабо форсированных агрегатах — крайне надежная штука, для которой и полмиллиона на одометре — расцвет. Таких аппаратов в современном легковом мире все меньше, но пока они еще встречаются. Огромный ресурс, невысокие требования к расходным материалам и обслуживанию. Одним словом, заводи и бед не знай. Однако даже он, мастодонт, может внезапно и без видимых причин «самоубиться» в прямом смысле слова. Механики называют такое событие «уйти в разнос».

Начнем с теории: в разнос способен отправиться только дизельный двигатель и крайне редко — карбюраторный «бензин». Выглядит это, честно говоря, страшно: мотор резко набирает обороты, выходя на 5000 — 6000 по одометру и не реагируя ни на какие телодвижения водителя. Причем стрелка стремится к максимуму до тех пор, пока не случается самоуничтожение: в определенный момент система ГРМ просто не справляется с задачей, клапана гнутся, поршень пробивает стенку, лопаются валы. «Рука дружбы» во всей красе и поиск нового ДВС в сборе.

Лучшее решение — отойти подальше и дать мотору уже скончаться, самому не пострадав. Но есть на свете смельчаки, которые решаются остановить этот танец смерти.