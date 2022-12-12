Уйти в разнос: как и почему двигатели уничтожают сами себя

Дизельный мотор, особенно если речь идет о классических, проверенных временем и слабо форсированных агрегатах — крайне надежная штука, для которой и полмиллиона на одометре — расцвет. Таких аппаратов в современном легковом мире все меньше, но пока они еще встречаются. Огромный ресурс, невысокие требования к расходным материалам и обслуживанию. Одним словом, заводи и бед не знай. Однако даже он, мастодонт, может внезапно и без видимых причин «самоубиться» в прямом смысле слова. Механики называют такое событие «уйти в разнос».
Начнем с теории: в разнос способен отправиться только дизельный двигатель и крайне редко — карбюраторный «бензин». Выглядит это, честно говоря, страшно: мотор резко набирает обороты, выходя на 5000 — 6000 по одометру и не реагируя ни на какие телодвижения водителя. Причем стрелка стремится к максимуму до тех пор, пока не случается самоуничтожение: в определенный момент система ГРМ просто не справляется с задачей, клапана гнутся, поршень пробивает стенку, лопаются валы. «Рука дружбы» во всей красе и поиск нового ДВС в сборе.
Лучшее решение — отойти подальше и дать мотору уже скончаться, самому не пострадав. Но есть на свете смельчаки, которые решаются остановить этот танец смерти.
Причина возникновения техногенной катастрофы под капотом — заклинившая топливная рейка: ТНВД вслед за увеличением оборотов подает все больше дизеля, только разгоняя ход поршней в цилиндрах. Первая мысль — перекрыть подачу топлива. И это ключевая ошибка: снять трубку и залить раскаленный мотор соляркой под давлением — крайне опасная процедура. Да и делается это слишком долго — движок успеет сам себя размолотить. История знает случаи, когда сходящий с ума ДВС удавалось остановить самым простым способом: на стоящей машине включали пятую передачу. Но, естественно, этот метод возможен только на авто с «механикой».
Единственный универсальный рабочий способ — перекрыть подачу воздуха, ибо если нет кислорода, то нет и горения. Скажем сразу: попытка заткнуть воздуховод рукой крайне плачевно закончится для последней, поскольку тяга в этот момент сравнима с паровозной. Лучше использовать крупный кусок полиэтилена, ткани — можно попробовать той же курткой — или чем угодно из подручного с аналогичными характеристиками. Лишившись кислорода, мотор «угомонится» сам по себе. Но после, отдышавшись и успокоившись, запускать ДВС нельзя — в любом случае потребуется эвакуатор и посещение СТО.
Во-первых, нужно найти истинную причину такого поведения, чтобы больше оно не повторилось. Во-вторых, профессиональным взглядом осмотреть «поле битвы», оценить вероятность перегрева, расхождения меток ГРМ и прочих возможных бед. А в-третьих, выкачать из цилиндров все несгоревшее топливо, которое туда в огромных количествах накачали. Поскольку не сделав это, можно запросто получить гидроудар, вернее «соляркоудар» в нашем случае: поршни попытаются сжать огромное количество жидкости и просто погнутся.