В сети появились шпионские фото нового флагмана Haval

Фото из китайских соцсетей
Китайские фотошпионы заметили на дороге полноразмерный внедорожник Haval P04. Он построен на базе рамного пикапа Great Wall King Kong Poer. Пока на машине довольно много камуфляжа, но некоторые подробности разглядеть можно.
Виктор Васильев

Передняя часть новинки очень сильно напоминает King Kong Poer: у Haval такая же высокая линия капота и угловатая оптика. Но есть и собственные уникальные решения. Так, решетку радиатора отличают крупные горизонтальные ламели, а еще дизайнеры основательно переработали форму бампера. Сзади можно видеть фонари внушительных размеров, а в бампер интегрировали патрубки выпускной системы. Надеемся, что это не бутафория.

А вот по архитектуре салона новинка довольно сильно смахивает на Great Wall. Здесь одинаковые мониторы, воздуховоды и блок управления климатом. Селектор трансмиссии выполнен в стиле внедорожников Tank.

Под капотом ожидаем появления 2-литрового мотора серии 4C20B в составе гибридного силового агрегата. Суммарную мощность системы пока держится в тайне.

Сборка тестовой партии P04 уже началась на заводе в Цзинане. Это значит, что товарные экземпляры могут появиться в Китае в следующем году. Не исключено, что затем они приедут и к нам.

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22 декабря 2022
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