В сети появились шпионские фото нового флагмана Haval

Передняя часть новинки очень сильно напоминает King Kong Poer: у Haval такая же высокая линия капота и угловатая оптика. Но есть и собственные уникальные решения. Так, решетку радиатора отличают крупные горизонтальные ламели, а еще дизайнеры основательно переработали форму бампера. Сзади можно видеть фонари внушительных размеров, а в бампер интегрировали патрубки выпускной системы. Надеемся, что это не бутафория.

А вот по архитектуре салона новинка довольно сильно смахивает на Great Wall. Здесь одинаковые мониторы, воздуховоды и блок управления климатом. Селектор трансмиссии выполнен в стиле внедорожников Tank.

Под капотом ожидаем появления 2-литрового мотора серии 4C20B в составе гибридного силового агрегата. Суммарную мощность системы пока держится в тайне.

Сборка тестовой партии P04 уже началась на заводе в Цзинане. Это значит, что товарные экземпляры могут появиться в Китае в следующем году. Не исключено, что затем они приедут и к нам.