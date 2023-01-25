Чем расстраивает появившийся в России Volkswagen Tayron китайской сборки

Крупный российский дилер «Авилон» начал продажи кроссовера Volkswagen Tayron. Причем в Россию приехал практически полный набор комплектаций. В переднеприводном исполнении автомобиль оснащается турбомотором объемом 1,4 литра мощностью 150 л. с. Вариант с полным приводом использует уже 2-литровый силовой агрегат, выдающий 186 «лошадей». Все комплектации используют одну коробку передач — 7-ступенчатый «робот» DSG, давнюю проблему с надежностью которого VW все-таки сумел решить. При этом, правда, автомобиль, использующий самые современные технологии западного автопрома, не радует расходом топлива в городском цикле. Для маленького турбомотора он составляет 8,6, а для 2-литрового — 9,3 литра АИ−95 на 100 км.

Что касается цен, то за переднеприводный Tayron придется выложить 3 400 000, а за его полноприводного собрата — 3 780 000 рублей. Судя по количеству этих авто, предлагаемых на сайте «Авилона», дилер рассчитывает на хороший спрос. А судя по тому, что, выбирая на его сайте конкретную комплектацию, появляется всплывающее окно с надписью о том, что машины будут дорожать — испытывает в этом некоторые сомнения. При этом, как и со всеми т/с, ввезенными по схеме параллельного импорта, остается открытым вопрос с их гарантийным ремонтом.