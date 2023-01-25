Чем расстраивает появившийся в России Volkswagen Tayron китайской сборки

Фото carsalesbase.com
Экспансия автопрома КНР на российский рынок продолжается. При этом расширение гаммы модельного ряда происходит не только благодаря чистокровным «китайцам». Европейские модели, «очищенные» воздухом Поднебесной и нежными ручками тамошних рабочих, тоже становятся доступными отечественным водителям. Портал «АвтоВзгляд» расскажет, какой «китайский Volkswagen» теперь можно купить в России.
Егор Васильев

Крупный российский дилер «Авилон» начал продажи кроссовера Volkswagen Tayron. Причем в Россию приехал практически полный набор комплектаций. В переднеприводном исполнении автомобиль оснащается турбомотором объемом 1,4 литра мощностью 150 л. с. Вариант с полным приводом использует уже 2-литровый силовой агрегат, выдающий 186 «лошадей». Все комплектации используют одну коробку передач — 7-ступенчатый «робот» DSG, давнюю проблему с надежностью которого VW все-таки сумел решить. При этом, правда, автомобиль, использующий самые современные технологии западного автопрома, не радует расходом топлива в городском цикле. Для маленького турбомотора он составляет 8,6, а для 2-литрового — 9,3 литра АИ−95 на 100 км.

Что касается цен, то за переднеприводный Tayron придется выложить 3 400 000, а за его полноприводного собрата — 3 780 000 рублей. Судя по количеству этих авто, предлагаемых на сайте «Авилона», дилер рассчитывает на хороший спрос. А судя по тому, что, выбирая на его сайте конкретную комплектацию, появляется всплывающее окно с надписью о том, что машины будут дорожать — испытывает в этом некоторые сомнения. При этом, как и со всеми т/с, ввезенными по схеме параллельного импорта, остается открытым вопрос с их гарантийным ремонтом.

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25 января 2023
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