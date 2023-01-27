Новые подробности о моделях, которые будет выпускать «Автотор»

В Сети уже появлялась информация, что на предприятии станут собирать электромобили, а также продукцию концерна BAIC. Кроме того, летом прошлого года выяснилось: в цехах уже провели тестовую «свадьбу» (соединили шасси и кузов) седана Kaiyi Xuandu. Что касается бренда Kaiyi, то он принадлежит марке Chery. Топ-менеджеры которой уже заявили о том, что рынки России и Казахстана для них — главный вектор развития.

Теперь, согласно данным издания «Российская газета», к нам едет новый кроссовер. Речь идет о Kaiyi X3 и его модификации с приставкой Pro. Это переднеприводный «паркетник» длиной 4400 мм, шириной 1831 мм и высотой 1653 мм. Размер колесной базы равен 2632 мм.

Под капотом X3 работает 113-сильный бензиновый мотор объемом 1,5 литра, спаренный с механической коробкой передач. Версия Kaiyi X3 Pro располагает таким же двигателем, но мощностью 147 сил, который трудится вместе с вариатором.