Догоняя «серых» продавцов: GAC начал сертификацию нового GS8

Как стало известно нашим коллегам из «Китайских автомобилей», российский офис GAC уже начал процедуру сертификации кроссовера GS8 второго поколения. Когда она завершится, пока неизвестно. Но предполагается, что производитель получит Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) — документ, необходимый для «официальных» продаж — весной или в начале лета.

В КНР «второй» GAC GS8 предлагается с двухлитровым движком на 252 л. с., восьмиступенчатым «автоматом», передним или полным приводом. Существует и гибридная модификация — с установкой, выдающей 237 сил. В России можно приобрести и ту, и другую версию — нужно лишь обратиться к дилерам, работающим по схеме параллельного импорта. Цены варьируются в диапазоне от 3,9 до 4,5 млн. рублей.

С какими силовыми агрегатами GAC GS8 поступит в «официальную» продажу, станет известно позже — либо мы узнаем это из ОТТС, когда тот появится в открытой базе, либо от самих представителей компании, если они захотят раскрыть карты раньше времени.