Что не так с комплектациями Tank 300 для России

Вариантов исполнения будет всего два и это очень скромно для автомобиля, претендующего на статус премиального. По информации сайта «Авто.ру», в рамках адаптации «железного коня» к российскому рынку у него появятся обогревы лобового стекла, форсунок омывателя и руля. А у кресел станут греться не только подушки, но и спинки. Иными словами, ничего нового и премиального. Европейские марки на эти опции внимание клиентов не заостряют.

Также известно, что кузов получит дополнительную антикоррозийную обработку. Из чего можно сделать вывод, что сейчас она слабая. То есть в сколах краски станет появляться ржавчина, а днище пару соленых зим переживет. Что будет после — вопрос.

Если говорить про техническую часть, то под капотом Tank 300 работает 2-литровый наддувный мотор мощностью 220 л. с., адаптированный под использование 92-го бензина. Как бы мода последнего времени не обернулась проблемами для покупателей. Ведь современный силовой агрегат очень требователен к качеству топлива. Горючее с низким октановым числом вызывает детонацию, а она губительна для мотора. Итог — «капиталка».