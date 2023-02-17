В Россию приехал необычный кроссовер-купе Ford Evos

На одном из популярных классифайдов появилось сразу несколько объявлений о продаже кроссоверов Ford Evos. Что он вообще собой представляет? Длина автомобиля — 4920 мм, ширина — 1920 мм, высота — 1600 мм, а размер колесной базы — 2945 мм. В движение модный SUV приводит 2,0-литровый турбомотор на 238 л. с., пару которому составляет восьмидиапазонный «автомат». Привод же — безальтернативно передний.

Любопытно, что дилер из Владивостока, разместивший объявления о продаже Ford Evos, предлагает на выбор сразу четыре кроссовера — не только разных цветов, но и разных годов выпуска, с разными числами на одометре. Самый доступный вариант — машина, сошедшая с конвейера в 2021-м и «пробежавшая» 15 000 км: за нее просят 3 815 000 рублей. Самый дорогой — почти новый (2000 км пробега) авто 2023 года: его цена — 3 915 000 целковых.

Комплектация у всех кроссоверов одинаковая — ST-Line. Подробностей об опциях, которыми могут похвастать автомобили, салон не раскрывает. Вместо информации об оснащении в описании указано, что машины поставляются из Китая под заказ, а сроки транспортировки — «максимально короткие».