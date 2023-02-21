Кроссовер GAC GS3 второго поколения поступил в продажу

Переехавший на новую модульную платформу GPMA кроссовер GAC GS3 стал длиннее, шире и выше: габариты модели второго поколения — 4410х1825х1685 мм. Подросла на 90 мм и его колесная база. В движение автомобиль отныне приводит более мощный 1,5-литровый турбомотор на 177 л. с. Коробка передач — семиступенчатый «робот», привод — исключительно передний.

Китайцы освежили дизайн GS3, придав ему более агрессивный и «острый» вид, а также расширили список оснащения. В салоне поселились два больших монитора — приборной панели и мультимейдийного комплекса. Диагональ экрана первого — 3,5 или 7 дюймов в зависимости от комплектации, а второго — 10,25 или 12,3. Из прочих опций — система кругового обзора, автопилот второго уровня, обогрев передних кресел и масса других «плюшек».

Что касается цен, то в Поднебесной, по данным наших коллег из «Китайских автомобилей», за новинку просят от 88 000 до 112 000 юаней, что по текущему курсу эквивалентно 960 000 — 1 225 000 рублей. За «спортивную» же версию с шильдиками R придется доплатить еще 10 000 юаней (110 000 целковых). Заказы уже принимаются, но когда первые машины доберутся до покупателей, пока непонятно.

Напомним, что ранее представители GAC говорили, что намерены вывести GS3 и на отечественный рынок. В российской модельной линейке он заменит среднеразмерный GS5. Какой ценник повесят на GS3 в нашей стране, разумеется, неизвестно: до продаж еще далеко — прежде автомобиль должен пройти процедуру сертификации. Но вряд ли сменивший генерацию кроссовер будет стоить дешевле двух миллионов рублей.