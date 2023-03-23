В Китае заметили необычный Chery Tiggo 7 Pro Max для России

В Китае модель называется Chery Tiggo 7 Plus: недавно она сменила поколение, а еще получила гибридную силовую установку DP-i Super Hybrid. Однако азиаты не спешат делиться технологиями и предлагать автомобиль покупателям других стран — видимо, опасаются «детских болезней». Вместо этого инженеры разработали специальную модификацию на основе той «семерки», которую мы знаем.

По данным портала «Китайские автомобили», Tiggo 7 Plus/Pro Max получил новую решетку радиатора и небольшие стилистические изменения бамперов. Слева появился слот быстрой зарядки.

Если говорить про техническую часть, то автомобиль оборудован двумя электромоторами и 1,5-литровым бензиновым двигателем, который работает в паре с трехступенчатой трансмиссией DHT — этот агрегат способен выдать 326 л. с. Пробег на чистом электричестве — около 100 км. А расход топлива в смешанном цикле заявлен всего литр на «сотню».

Официально компания Chery пока не раскрывает планы относительно вывода гибридного Tiggo 7 Pro Max на отечественный рынок, однако есть все основания полагать, что рано или поздно он к нам все же приедет. Во-первых, потому что «семерка» — бестселлер марки в России: наверняка китайцы захотят расширить гамму модификаций, чтобы привлечь еще больше клиентов. А во-вторых, потому что у нас вот-вот начнутся продажи «зеленого» Tiggo 8 PRO E+ — очевидно, что Chery делает ставку на пусть и частичную, но все же электрификацию.