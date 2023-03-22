Приехали: почему производство машин в России ждет еще больший спад

По данным статистики, цена покупки транспортного средства в прошлом году увеличилась в среднем на 28,7%. А стоимость владения выросла на 9,3%. При этом реальные располагаемые доходы населения снизились на 1,4%. Тренд, о котором рассказал Григорий Миклюков, представляющий Аналитический центр при Правительстве РФ, неутешительный.
На «Межотраслевом автомобильном конгрессе», который прошел в Москве, эксперт добавил, что многие города все больше стимулируют жителей пересаживаться на общественный транспорт. Это не прихоть столичных властей, а глобальный вектор развития большинства мегаполисов. Для многих он становится удобным.
Добавим сюда подорожание запчастей и страховки. В итоге только 7—11% россиян готовы приобрести новую легковушку в 2023-ем. Мечты, что в России будут ежегодно продавать по 2 500 000 машин канули в Лету. Однако Минпромторг упорно «рисует» безумный рост производства. Прогноз на этот год — 470 000 машин, а в 2027 году — до 1 147 000 штук.
У независимого консультанта индустрии автомобилей и транспорта Сергея Бургазлиева свой взгляд. Он говорит, что сейчас функционирующих производственных площадок не так много. Поэтому считает, что в 2023 году автозаводы смогут собрать не более 390 600 авто, а в 2027 году — 705 200 шт.
Свою лепту вносит и инфляция. Сейчас на рынке много «железных коней» за 2 500 000 рублей, а вот тех, что стоят до 1 500 000 днем с огнем не сыскать. Гражданин, проживающий в регионе, где средняя зарплата — 40 000 рублей, просто не сможет себе позволить новый автотранспорт. А ведь обесценивание рубля только началось.
Возьмут свое и Китай с Ираном. Если власти предоставят поставщикам налоговые льготы, то они завалят нас дешевыми иномарками. Ряд экспертов даже уверен, что доля азиатских марок достигнет 60%. Все это будет давить на отечественных производителей. Тем более, что пока они не могут похвастать серьезной локализацией производства. А именно от этого зависит конечная цена «железного коня» у дилера. В общем, машина снова становится роскошью, а забитый людьми автобус — средством передвижения.