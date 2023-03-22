Приехали: почему производство машин в России ждет еще больший спад

По данным статистики, цена покупки транспортного средства в прошлом году увеличилась в среднем на 28,7%. А стоимость владения выросла на 9,3%. При этом реальные располагаемые доходы населения снизились на 1,4%. Тренд, о котором рассказал Григорий Миклюков, представляющий Аналитический центр при Правительстве РФ, неутешительный.

На «Межотраслевом автомобильном конгрессе», который прошел в Москве, эксперт добавил, что многие города все больше стимулируют жителей пересаживаться на общественный транспорт. Это не прихоть столичных властей, а глобальный вектор развития большинства мегаполисов. Для многих он становится удобным.

Добавим сюда подорожание запчастей и страховки. В итоге только 7—11% россиян готовы приобрести новую легковушку в 2023-ем. Мечты, что в России будут ежегодно продавать по 2 500 000 машин канули в Лету. Однако Минпромторг упорно «рисует» безумный рост производства. Прогноз на этот год — 470 000 машин, а в 2027 году — до 1 147 000 штук.