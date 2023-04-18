Porsche Cayenne пережил масштабное обновление

Немцы сами в шоке от масштабов рестайлинга и сравнивают его с разработкой новой модели. Не исключаем, что это просто маркетинговый ход, хотя и признаем, что Cayenne изменился довольно сильно.

«Порш» получил немало новых кузовных элементов. В частности, дизайнеры переработали всю переднюю часть авто. Здесь можно видеть иные крылья, капот, бампер, а также матричную оптику. На корме поменяли форму фонарей. В салоне — три дисплея, один из которых встроен перед передним пассажиром. Интересно и то, что селектор коробки передач перенесли под правую руку водителя.

Европейская гамма силовых агрегатов состоит из трех двигателей. Базовая версия получила трехлитровый V6 мощностью 353 л. с. Он же станет основой для гибрида. Такая версия будет выдавать 470 л. с. А Cayenne S вместо V6 оснастят 4-литровым V8 с отдачей в 474 л. с.

Прием заказов уже открыт. «Прайс» стартует с отметки 79 200 долларов. Напомним, что нынешний Cayenne с пробегом всего лишь 5 км можно купить в Москве за 16 970 000 рублей. Рестайлинговые экземпляры, ввезенные по параллельному импорту, будут, конечно же, дороже.