Кроссоверы Jetour подорожали в России

Несмотря на то, что марка дебютировала у нас в июне и пока ее модельный ряд довольно скуден, она уже ворвалась в ТОП−25 лидеров российского авторынка. Агентство «Автостат» сообщает, что по итогам июля дилеры реализовали 550 машин. Довольно неплохой результат. Видимо, это, а также повышение утилизационного сбора и побудило азиатов переписать прайсы.

Отныне переднеприводный кроссовер Jetour Dashing обойдется минимум в 2 389 900 рублей. А самая богатая комплектация стоит 3 089 900 целковых. Этот SUV оснащен 1,5-литровым наддувным двигателем отдачей 147 сил. В пару к нему приставлена механическая коробка передач или «робот». А вот полным приводом в отличие от конкурентов — скажем, Omoda C5 и Geely Atlas Pro — кроссовер не располагает.

Цены на более крупный Jetour X90 Plus (играет в одном классе с Toyota Highlander) находятся в диапазоне 3 299 900 — 3 739 900 рублей. В арсенале «китайца» уже два мотора — 1,6 л (190 л. с.) и 2 л (244 л. с.). Оба работают в сочетании с «роботом». Привод — также исключительно передний.