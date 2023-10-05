Skoda показала Kodiaq второго поколения с гибридным мотором и адаптивной подвеской

Хотя новый Skoda Kodiaq остался на старой платформе MQB, но визуально изменился — габариты теперь составляют 4758х1864х1657 мм, что на 61 мм длиннее, но на 18 мм меньше в ширину и на 17 мм ниже предшественника. Вся прибавка ушла в свесы — колесная база осталась прежней.
Зато вырос объем багажника — на 75 литров в пятиместной версии (910 л) и на 80 литров — с тремя рядами сидений (845 л). Спереди новый кроссовер можно узнать по светящейся диодной перемычке, которая пронизывает радиаторную решетку и визуально объединяет фары головного света.
10-дюймовый экран приборной панели теперь входит в базовое оснащение, а дисплей мультимедийной системы подрос до 13 дюймов. Селектор коробки передач переехал под рулевое колесо — в отличие от аналогичного решения на Mercedes-Benz, для переключения режимов его нужно не качать вверх-вниз, а поворачивать вокруг своей оси. Еще одна новая фишка — три вращающиеся рукоятки климатической установки с крошечными дисплеями.
Среди новинок по технической части — адаптивные амортизаторы и плагин-гибрид. Турбомотор 1.5 TSI дополнили электромотором, получив суммарную мощность в 204 л. с. и запас хода до 100 км в чисто электрическом режиме. Емкость батареи — 25,7 кВт·ч. «Подключаемый» Kodiaq оснащется 6-ступенчатой коробкой передач DSG и передним приводом.
Бензиновые моторы — мягкий гибрид с двигателем 1.5 TSI мощностью 150 л. с. и 2.0 TSI мощностью 204 силы. Не забыли в Skoda и про угодившие в опалу дизели — кроссовер получит моторы 2.0 TDI в версиях на 150 и 193 л. с. с 7-ступенчатым «роботом». Полный привод положен только самым мощным в линейке бензиновой и дизельной модицификациям.
Старт продаж новинки в Европе запланирован на начало 2024 года, тогда же будут объявлены и рекомендованные цены. Рестайлинговый Skoda Kodiaq первого поколения сейчас можно найти в продаже по цене от 3 750 000 до 7 059 000 рублей — в зависимости от комплектации.