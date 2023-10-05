Skoda показала Kodiaq второго поколения с гибридным мотором и адаптивной подвеской

Хотя новый Skoda Kodiaq остался на старой платформе MQB, но визуально изменился — габариты теперь составляют 4758х1864х1657 мм, что на 61 мм длиннее, но на 18 мм меньше в ширину и на 17 мм ниже предшественника. Вся прибавка ушла в свесы — колесная база осталась прежней.

Зато вырос объем багажника — на 75 литров в пятиместной версии (910 л) и на 80 литров — с тремя рядами сидений (845 л). Спереди новый кроссовер можно узнать по светящейся диодной перемычке, которая пронизывает радиаторную решетку и визуально объединяет фары головного света.

10-дюймовый экран приборной панели теперь входит в базовое оснащение, а дисплей мультимедийной системы подрос до 13 дюймов. Селектор коробки передач переехал под рулевое колесо — в отличие от аналогичного решения на Mercedes-Benz, для переключения режимов его нужно не качать вверх-вниз, а поворачивать вокруг своей оси. Еще одна новая фишка — три вращающиеся рукоятки климатической установки с крошечными дисплеями.