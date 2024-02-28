Три модели бренда Forthing встанут на конвейер завода «Автотор» уже в марте

Завод «Автотор» готовится к расширению модельной гаммы выпускаемых автомобилей — на предприятии в Калининграде уже в середине марта начнется выпуск машин под новой маркой Forthing. На конвейер встанут сразу три кроссовера.

Как сообщает пресс-служба предприятия, уже на протяжении нескольких месяцев группа-запуска в составе специалистов инновационно-технологического центра «Автотора» и представителей китайской марки Forthing занимается обучением персонала завода, оснащением, настройкой и отладкой автоматических линий конвейера. На заводе идет монтаж оборудования, тестируется программное обеспечение, создаются специальные стенды для проверки систем активной безопасности автомобилей нового бренда.

И как сообщили порталу «АвтоВзгляд» представители бренда, «Автотор» займется выпуском кроссоверов Forthing T5, Forthing T5 Evo и Forthing M4 Yacht. Первоначально сборка машин будет идти на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня, но в перспективе степень локализации должна вырасти.

Фото производителя.

Напомним, что дистрибьютором бренда Forthing на российском рынке является компания «Иксен Мотор Рус». Сейчас компания представлена в нашей стране пятью моделями китайской сборки: седаном D60 Plus (от 2 540 000 рублей), кроссоверами T5 Evo (от 3 080 000), Yacht (от 4 190 000), Venucia V-Onlain (от 3 180 000) и минивэном M7 (от 5 550 000). Как скажется на прайсах кроссоверов их локализация в России, пока неизвестно.