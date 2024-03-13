В России сосчитали все кроссоверы и внедорожники

Засилье кроссоверов разных классов на рынке новых и подержанных автомобилей внесло свой вклад в формирование автопарка России. Почти треть от всех эксплуатирующихся в стране легковушек — это различные модели категории SUV.

По оценкам агентства «Автостат», на 1 января 2024 года в России числится 13 млн. кроссоверов и внедорожников, на которые приходится 28% всех легковых автомобилей страны. Самыми популярными у россиян — японские модели SUV (4,56 млн шт.), вместе с которыми в пятерку входят корейские (1,85 млн.), российские (1,84 млн.), немецкие (1,4 млн.) и китайские (1,08 млн.) внедорожники. Производители из других стран имеют в сумме меньше миллиона машин.

А вот среди моделей лидирует легендарная «Нива» — на 3-дверный внедорожник в разных версиях приходится почти миллион (980 000) машин. На втором месте —Chevrolet Niva (640 000 единиц). К популярным у россиян кроссоверам также относятся Toyota RAV4 (520 000), Renault Duster (500 000) и Nissan X-Trail (370 000).

Напомним, что по состоянию на 1 января 2024 года в России числится 44 099 620 легковых автомобилей: автопарк нашей страны состоит преимущественно из иномарок — их теперь 67,3% или 29,66 млн. машин, а на автомобили российских брендов приходится 32,7% автопарка или 14 437 045 транспортных средств.