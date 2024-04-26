Стало известно, когда LADA Vesta превратится в кроссовер

Российский автогигант занят не только вопросами импортозамещения комплектующих серийных моделей, но и работой над новинками. В ближайшее время на рынок выйдет бюджетная Iskra, а за ней последует новый кроссовер марки LADA.

По словам главы АВТОВАЗа Максима Соколова, дизайн новинки уже утвержден, а для поставщиков объявлены тендеры на поставку комплектующих для сборки и вместе с этим идет активная работа по локализации компонентов. Связано это с тем, что машина создается на новой платформе, разработанной на базе «тележки» от существующей «Весты».

«Плюс заключается в том, что это полностью отечественная, автовазовская, родная наша платформа. И в этом плане нам работать легче. Хотя, конечно, это будет абсолютно иной современный дизайн», — приводит ТАСС слова Максима Соколова. Обещано, что новый кроссовер LADA пойдет в производство в начале 2026 года, а значит, его премьера должна состояться уже в следующем году.