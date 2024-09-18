Опубликовано фото обновленного кроссовера Omoda C5 для России

Итак, кроссовер Omoda C5 пережил небольшой фейслифтинг. Передняя часть автомобиля сохранит узнаваемый X-образный стиль, оптику из двух ярусов и радиаторную решетку без рамок. В то же время производители решили сделать ее компактнее и добавить свежести. Изменится форма бампера, ходовые огни станут тоньше. Возможно, вставка между ними получит подсветку. А пока там красуется логотип бренда.

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Первое изображение обновленного Omoda C5, который скоро должен приехать в Россию, опубликовано в официальном телеграм-канале компании. Подчеркивается, что внешность авто меняли таким образом, чтобы он стал ближе по стилю к своему более габаритному собрату C7.

Актуальная переднеприводная версия C5 для нашего рынка «вооружена» 1,5-литровым турбодвигателем с отдачей в 147 л.с. Он сочетается с вариатором. Версии 4WD получили 150-сильный силовой агрегат объемом 1,6 л и роботизированную трансмиссию.

Напомним, прайс-лист на Omoda C5 в последний раз менялся в начале осени. Паркетник подорожал на 50 тыс. рублей и лишился одного из вариантов исполнения. Сейчас цены на кроссовер начинаются с отметки 2 229 900 руб.