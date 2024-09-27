Раскрыты новые характеристики Omoda C7 для России

Подробности об Omoda C7 для нашего рынка раскрыло российское представительство марки, сообщает портал «Китайские автомобили». Итак, покупателям Omoda C7 предложат версии с передним и полным приводом. Передняя подвеска — обычные стойки МакФерсон, сзади установлена независимая «многорычажка». Диаметр колесных дисков для этого флагманского SUV бренда может достигать 18 и 19 дюймов, предусмотрены шины 235/55 и 235/50 соответственно.
О габаритах Omoda C7 уже было известно ранее — 4621х1872х1673 мм. «Китаец» получил набор из 14 радаров, пяти камер и 18 дорожных ассистентов. Салон рассчитан на пять посадочных мест. Кроссовер может похвастать четырехзонным голосовым управлением и 14 динамиками мультимедийной системы.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Omoda завершает испытания кроссовера C7. Модель дебютировала весной на специальном мероприятии в Уху.