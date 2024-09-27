Раскрыты новые характеристики Omoda C7 для России

Российская версия Omoda C7 «вооружена» одним единственным турбомотором. Это бензиновый силовой агрегат Acteco объемом 1,6 л, который часто ставят на автомобили материнского для «Омоды» бренда Chery. Ожидаемая мощность — 150-186 л.с., крутящий момент достигает 275 Нм. Переключением передач заведует «робот» на семь ступеней.

Подробности об Omoda C7 для нашего рынка раскрыло российское представительство марки, сообщает портал «Китайские автомобили». Итак, покупателям Omoda C7 предложат версии с передним и полным приводом. Передняя подвеска — обычные стойки МакФерсон, сзади установлена независимая «многорычажка». Диаметр колесных дисков для этого флагманского SUV бренда может достигать 18 и 19 дюймов, предусмотрены шины 235/55 и 235/50 соответственно.

О габаритах Omoda C7 уже было известно ранее — 4621х1872х1673 мм. «Китаец» получил набор из 14 радаров, пяти камер и 18 дорожных ассистентов. Салон рассчитан на пять посадочных мест. Кроссовер может похвастать четырехзонным голосовым управлением и 14 динамиками мультимедийной системы.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Omoda завершает испытания кроссовера C7. Модель дебютировала весной на специальном мероприятии в Уху.