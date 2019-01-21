АВТОВАЗ предлагает скидки на прошлогодние модели

АВТОВАЗ объявил о специальные ценны, которые действуют на все прошлогодние автомобили LADA. Причем выгодной акцией можно воспользоваться одновременно с программой автокредитования LADA Finance. Таким образом экономия при покупке автомобиля может составлять от 30 000 до 185 000 рублей в зависимости от выбранной модели. Предложения актуальны до конца января.

По сообщению «Автостат», с использованием программы автокредитования LADA Finance в прошлом году на российском рынке было реализовано 32% тольяттинских моделей.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», по результатам продаж в декабре 2018 года самой популярной моделью в России стала отечественная LADA Granta, которая пользуется самым высоким спросом уже второй месяц подряд.