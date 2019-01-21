АВТОВАЗ предлагает скидки на прошлогодние модели

Фото АВТОВАЗ
Тольяттинский производитель продолжает стимулировать продажи своей продукции с помощью выгодных условий по кредитной программе LADA Finance и дополнительных бонусов. Речь идет о «Ладах» 2018 модельного года.
Иван Флягин

АВТОВАЗ объявил о специальные ценны, которые действуют на все прошлогодние автомобили LADA. Причем выгодной акцией можно воспользоваться одновременно с программой автокредитования LADA Finance. Таким образом экономия при покупке автомобиля может составлять от 30 000 до 185 000 рублей в зависимости от выбранной модели. Предложения актуальны до конца января.

По сообщению «Автостат», с использованием программы автокредитования LADA Finance в прошлом году на российском рынке было реализовано 32% тольяттинских моделей.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», по результатам продаж в декабре 2018 года самой популярной моделью в России стала отечественная LADA Granta, которая пользуется самым высоким спросом уже второй месяц подряд.

АВТОВАЗ, Тольятти, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, автозаводы, дешевые машины, бюджетные авто, купить машину
21 января 2019
2743