Какие подержанные автомобили пользуются популярностью в Москве

Самыми востребованными «бэушными» автомобилями за указанное время стала продукция компании Mercedes-Benz. Так, нашим соотечественникам пришлись по вкусу и по карману 1139 премиальных б/у машин.

Второе место также присвоено немцам: моедли Volkswagen разошлись по рукам в количестве 1106 штук. А в третью строчку вписалась корейская марка KIA с показателем в 1083 экземпляра.

Четвертый пункт заняла отечественная LADA, не только потерявшая лидерство, но даже не вошедшая в первую тройку: всего москвичам приглянулось 1059 «россиянок». А за ними следуют подержанные «Тойоты» с продажами в 1018 экземпляров.

Шестое место досталось «корейцам» Hyundai (1005 автомобилей), седьмое — Nissan (995 машин), восьмое — BMW (991 штука), потом идет Ford (944 авто), а замыкает первую десятку, по данным агентства «Автостат», Skoda (659 единиц).

Напомним, что в прошлом году россияне потратили на автомобили с пробегом почти 2,5 трлн. рублей и 90% этой суммы пошли на покупку иномарок.