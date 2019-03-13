В России подорожал единственный в линейке седан Peugeot

Peugeot 408 представлен в России в двух комплектациях. Отныне авто в младшей версии Active обойдется минимум в 1 072 000 рублей. За эти деньги покупатель получает автомобиль с 1,6-литровым мотором мощностью 115 л. с., работающим вместе с пятиступенчатой «механикой». На 65 000 дороже оценивается «четырехдверка» с таким же двигателем, но тягу на колеса передает шестидиапазонная АКП.

Седан со 114-сильным дизелем и механической коробкой уедет от дилера за 1 159 000 «деревянных». А 408-й в комплектации Allure с бензиновым движком, форсированным до 150 «лошадей» попадет в руки покупателя за 1 265 000 рублей.

Стоит отметить, что автомобили Peugeot — не самые популярные у отечественных потребителей, опрометчиво поднимать на них цены. Причем продажи «французов» практически таят на глазах. В феврале бренд со львом на шильдике смогли «обскакать» китайские Lifan (457 реализованных авто) и Chery (426 машин), а также премиальный Infiniti (408 единиц). Всего дилеры «Пежо» сумели реализовать за это время 306 автомобилей, потеряв 33% по сравнению с показателями годичной давности.