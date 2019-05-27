УАЗ «Патриот» дорожает за счет дополнительных опций

Так, для «Патриотов» в комплектациях «Классик» и «Оптимум» опционально за 10 900 рублей теперь доступны аудиосистема с четырьмя динамиками и пластиковый кожух запасного колеса с надписью «Patriot» за 4490 рублей. Еще дял исполнения «Классик» можно заказать систему парковки с датчиками в заднем бампере и аудиооповещением за 6900 рублей, а такая же опция для «Оптимума», но с дополнительными сонарами в переднем бампере, обойдется в 10 900 рублей.

Кроме того, «Патриот» в комплектациях «Классик» и «Оптимум» можно дополнить пакетом «Безопасная парковка» (с камерой заднего вида и только в сочетании с пакетом «Мультимедиа») — за 9900 и 14 900 рублей соответственно.

Ну, и окончательно улучшить младшие комплектации модели можно легкосплавными колеса «Футбол» (235/70 R16), которые сейчас по умолчанию предлагаются только для версии Life Style. Эёто удовольствие обойдутся для «Классика» и «Оптимума» в 22 900 рублей.

Напомним, что цена этих двух комплектаций без, так сказать, дополнительных оборотов начинается сегодня от 798 000 и 899 000 рублей.