Когда будут известны цены на автомобили Aurus

Ранее уже сообщалось, что седан Aurus Senat S600 оценят приблизительно в 10−12 млн. рублей. Лимузин, «как у Путина» — Senat L700 — обойдется существенно дороже. А вот точные цифры, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителей бренда, обнародуют в конце июня. Также было отмечено, что окончательный ценник формируется индивидуально и будет зависеть от выбранной комплектации.

Стоит добавить, что продажи отечественных роскошных «четырехдверок» запустят только в следующем году: как уже писал портал «АвтоВзгляд», в первую очередь новинками обеспечат чиновников, и только потом «Сенаты» пойдут в розницу.

На данный момент штучное производство этих авто налажено на мощностях ФГУП «НАМИ». Но с середины 2020 года авто начнут строить на площадке компании Sollers, рассчитанной на 5000 машин в год, в Алабуге — особой экономической зоне в Татарстане.

Напомним, что в продуктовую линейку Aurus, помимо седана и лимузина, войдет еще и кабриолет, а также внедорожник Komendant и luxury-фургон Arsenal.