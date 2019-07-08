В России подскочили цены на Audi Q8

Audi Q8 в базовой версии 45 TDI quattro tiptronic с 3-литровым турбодизелем мощностью 249 л. с. теперь стоит 5 060 000 рублей. А кроссовер в топовой комплеткации Design «потяжелел» до 5 790 000.

Стоиомость бензиновых Q8 варьируется от 5 170 000 рублей за стартовый вариант 55 TFSI quattro tiptronic до 5 900 000 «деревянных» за самую богатую версию Design с 3-литровым мотором мощностью 340 л. с.

Все комплеткации оснащены автоматической коробкой передач и системой полного привода quattro с ассиметричным динамическим распределением крутящего момента.

Текущее повышение цен на Audi Q8 на российском рынке стало первым с момента начала продаж модели.