В России стартовали продажи нового бюджетного кроссовера DFM 580

Габариты переднеприводного кроссовера DFM 580 составляют 4680х845х1715 мм, а дорожный просвет равен 200 мм. Автомобиль заряжен 1,8-литровым бензиновым мотором мощностью 132 л. с. который работает в паре с пятиступенчатой «механикой». Расход топлива — 7,4—8,1 л на сто километров в зависимости от цикла.

Китайские инженеры предусмотрели шесть вариантов трансформации семиместного салона, длина погрузочной площадки может варьироваться от 390 до 2040 мм. При этом третий ряд сидений складывается в ровный пол. Цена на новый китайский кроссовер стартует от 1 190 000 рублей.

А в скором будущем на российском рынке появится DFM 580 с турбоагрегатом объемом 1,5 л. мощностью 146 л. с., агрегатированным с шестиступенчатой МКП, либо бесступенчатым вариатором CVT от компании Punch Powerglide.