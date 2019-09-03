На полмиллиона дешевле: на какие новые авто можно получить самые большие скидки

SKODA

Чешская марка предлагает сэкономить до 215 000 рублей при покупке бизнес-седана Skoda Superb, чуть меньше — 206 500 — при выборе кроссовера Skoda Kodiaq. А если рассматривать Octavia или Rapid, то можно сохранить в своем кошельке до 162 000 рублей.

К тому же, на всю линейку распространяются лояльные условия кредитования. Помимо прочего, наверняка будущих владельцев «Шкоды» порадуют бонусы в размере 130 000 рублей при сдаче старого «железного коня» в Трейд-ин или по программе утилизации.