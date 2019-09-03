На полмиллиона дешевле: на какие новые авто можно получить самые большие скидки

Чтобы привлечь клиента после летнего затишья продаж, автопроизводители по традиции устраивают осенний «аттракцион неслыханной щедрости». Причем скидками разбрасываются, как представители бюджетных марок, так и игроки премиального сегмента. Портал «АвтоВзгляд» отметил самые вкусные предложения сезона.
Чешская марка предлагает сэкономить до 215 000 рублей при покупке бизнес-седана Skoda Superb, чуть меньше — 206 500 — при выборе кроссовера Skoda Kodiaq. А если рассматривать Octavia или Rapid, то можно сохранить в своем кошельке до 162 000 рублей.
К тому же, на всю линейку распространяются лояльные условия кредитования. Помимо прочего, наверняка будущих владельцев «Шкоды» порадуют бонусы в размере 130 000 рублей при сдаче старого «железного коня» в Трейд-ин или по программе утилизации.
TOYOTA
Больше всего можно сэкономить, обратив свое внимание на флагманский Toyota Land Cruiser 200. К слову, за отданную в трейд-ин «старушку» покупателю достанется 350 000 рублей скидки. Плюс дополнительный дисконт от дилера. Немногим меньше — 300 000 рублей — получится выгадать при покупке Prado. Согласитесь, тоже весьма заманчивое предложение.
А поклонники бизнес-седана Toyota Camry получат скидку в сумме 200 000 «деревянных», Corolla сохранит в кармане потребителя 175 000 в российской валюте. Ровно столько же получится сэкономить в случае покупки компактного кроссовера Toyota C-HR.
А вот «премиалы» так вообще разбаловали своих клиентов. При выборе любого кроссовера или внедорожника «Лексус» можно сэкономить целых 400 000 рублей. Акция действует в рамках предложения Lexus Trade-in. Кроме того, действуют привлекательные условия страхования, а также бесплатное пятилетнее обслуживание по программе «Помощь на дороге».
А в честь своего 30-летнего юбилея, марка разыгрывает среди покупателей путевки в Страну восходящего солнца.