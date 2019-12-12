5 самых дешевых и экономичных японских кроссоверов трехлетнего возраста

Чтобы рассчитывать на надежный экземпляр не старше 2016 года выпуска в приличном состоянии, достаточно иметь в кармане 1 000 000 рублей.

За эти деньги вторичный рынок предлагает широчайший выбор экономичных японских паркетников, расход топлива которых, исходя из паспортных данных, не превышает и семи литров на сто километров.

Речь идет о компактных кроссоверах, и, что примечательно, в нашем рейтинге не оказалось ни одного автомобиля с дизельным силовым агрегатом.