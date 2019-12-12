5 самых дешевых и экономичных японских кроссоверов трехлетнего возраста

Чтобы рассчитывать на надежный экземпляр не старше 2016 года выпуска в приличном состоянии, достаточно иметь в кармане 1 000 000 рублей.
За эти деньги вторичный рынок предлагает широчайший выбор экономичных японских паркетников, расход топлива которых, исходя из паспортных данных, не превышает и семи литров на сто километров.
Речь идет о компактных кроссоверах, и, что примечательно, в нашем рейтинге не оказалось ни одного автомобиля с дизельным силовым агрегатом.
Suzuki Vitara
Самым экономичным вариантом оказался Suzuki Vitara второго поколения, оснащенный 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 л. с. и шестиступенчатой механической коробкой передач. В такой комплектации кроссовер расходует всего 5,2 л бензина на 100 километров.
Vitara 2016 года выпуска со 140-сильным агрегатом на вторичке встречается в ограниченном количестве, и его цена стартует от 900 000 рублей. Зато гораздо чаще предлагаются экземпляры со 117-сильным мотором объемом 1,6 л, и они доступны, как минимум, за 750 000 — 800 000 «деревянных». Расход топлива в таких версиях составляет 5,8 л на сотню.
Mitsubishi ASX
На второй позиции оказался не самый популярный в России вариант Mitsubishi ASX, который на вторичном рынке в указанных категориях встречается реже остальных.
Версия, заряженная бензиновым двигателем объемом 1,6 л мощностью 117 л. с. и пятиступенчатой «механикой», довольствуется 6,1 л на 100 километров. Модель 2017 года выпуска предлагается за 950 000 рублей, и речь идет о базовой комплектации с минимальным списком опций.
Nissan Qashqai
Из всей пятерки участников нашего рейтинга чаще всего на вторичном рынке встречается Nissan Qashqai. Компактный кроссовер, оснащенный 1,2-литровым мотором мощностью 115 л. с. и бесступенчатым вариатором потребляет 6,2 л бензина на сотню. Обойдется такая версия минимум в 850 000 рублей.
Трехлетние Qashqai в комплектации с 2-литровым агрегатом мощностью 144 л. с. продаются чаще и стоят дешевле — от 750 000 «деревянных», но расход у них выше — 7 л на 100 километров.
Nissan Juke
Еще один представитель марки Nissan — также частый гость на вторичном рынке. Трехлетний Juke можно приобрести, как минимум, за 850 000 рублей. Японский кроссовер заряжен 1,6-литровым мотором мощностью 117 л. с., который работает в паре с бесступенчатым вариатором.
С таким «арсеналом» модель расходует 6,3 л на 100 километров. Причем за 850 000 — 900 000 «деревянных» можно рассчитывать на приличные варианты с богатым списком опций.
Mazda CX-5
Популярный кроссовер Mazda CX-5 первого поколения с силовым агрегатом объемом 2 л мощностью 150 л. с. и шестиступенчатой механической коробкой передач также потребляет 6,3 л на сто километров. Столько же расходует версия с шестидиапазонным «автоматом».
Этот японский кроссовер в нашем рейтинге оказался самым дорогостоящим — цена трехлетних экземпляров стартует от 950 000 рублей. Причем таких вариантов не так много.