Что будет, если повесть госномер вверх ногами

Поводом для написания этой статьи стал вопрос одного из читателей портала «АвтоВзгляд»: «Что будет если повесить госзнак вверх ногам. Какая будет ответственность. И на что будет ссылаться инспектор ДПС?».
Главным доводом злостных нарушителей в споре с гаишниками по поводу правильности их метода установки госномеров является 12.2 статья КоАП, где сказано: «Государственный регистрационный знак признается нестандартным и нечитаемым, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака».
Поскольку в перевернутом знаке все цифры и буквы читаются, в трактовке нарушителей ПДД он соответствует требованиям закона.
Тем более, что в ГОСТе Р-50577—93, устанавливающем требования к автомобильным номерным знакам, нет прямого запрета на установку ГРЗ вверх тормашками. По этой причине, автомобилист, разъезжающий с перевернутым госномером, считает, что в самом худшем случае ему грозит 500 рублей штрафа по части 1 статьи 12.2 КоАП — как за испачканный номерной знак.
На самом же деле в ГОСТ сказано: «…регистрационный знак должен быть установлен перпендикулярно длине автомобиля с отклонением не более 3 градусов; регистрационный знак должен быть установлен перпендикулярно поверхности дороги с отклонением не более 5 градусов; расстояние от поверхности дороги до нижнего края знака должна быть не менее 30 см…».
Перевернутый номер означает, что его установили с отклонением не менее чем на 175 градусов от положенного. В этом же ГОСТе прописано, кстати, и то, как должны располагаться цвета флага РФ на номерном знаке. Уж российский флаг-то точно перевернутым быть не может.
Вышесказанное означает, что езда на машине с установленным вверх ногами номерным знаком грозит водителю санкциями по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ. В соответствии с ней, нарушителю полагается либо 5000 рублей штрафа, либо лишение «прав» сроком до 3-х месяцев.
Заметим, что сама по себе идея обмануть полицейскую камеру с помощью перевернутого госномера изначально обречена на провал. Программное обеспечение всех комплексов автоматической фиксации прекрасно распознает цифры и буквы сфотографированного госномера — вне зависимости от способа его монтажа на машине.