Что будет, если повесть госномер вверх ногами

Поводом для написания этой статьи стал вопрос одного из читателей портала «АвтоВзгляд»: «Что будет если повесить госзнак вверх ногам. Какая будет ответственность. И на что будет ссылаться инспектор ДПС?».

Главным доводом злостных нарушителей в споре с гаишниками по поводу правильности их метода установки госномеров является 12.2 статья КоАП, где сказано: «Государственный регистрационный знак признается нестандартным и нечитаемым, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака».

Поскольку в перевернутом знаке все цифры и буквы читаются, в трактовке нарушителей ПДД он соответствует требованиям закона.

Тем более, что в ГОСТе Р-50577—93, устанавливающем требования к автомобильным номерным знакам, нет прямого запрета на установку ГРЗ вверх тормашками. По этой причине, автомобилист, разъезжающий с перевернутым госномером, считает, что в самом худшем случае ему грозит 500 рублей штрафа по части 1 статьи 12.2 КоАП — как за испачканный номерной знак.