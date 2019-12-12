Немцы подняли цены на Volkswagen Tiguan

Начальные комплектации Trendline и Winter Edition с 1,4-литровым двигателем мощностью 125 л. с., как и раньше, стоят 1 499 000 и 1 559 000 рублей соответственно.

А остальные версии «потяжелели» на 30 000 — 70 000 «деревянных». По данным «Цена-Авто», новый прейскурант Volkswagen Tiguan следующий:

Winter Edition — 1 659 000 − 1 759 000 ₽

Connect — 1 779 000 − 1 879 000 ₽

Offroad — 1 809 000 − 2 149 000 ₽

Exclusive — 1 939 000 − 2 179 000 ₽

Sportline — 2 519 000 − 2 649 000 ₽

Напомним, что силовая линейка кроссовера включает четыре бензиновых мотора: объемом 1,4 л. мощностью 125 или 150 л. с., а также пару вариантов 2-литрового агрегата — 180 или 220 л. с. Доступен еще и турбодизель объемом 2 л мощностью 150 л. с.

Кстати, в ноябре большинство версий Volkswagen Tiguan подешевели на 50 000 — 110 000 рублей.