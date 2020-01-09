Насколько подорожали Subaru в России

Напомним, рост ставки утильсбора в среднем составил более 110%. В связи с чем ООО «Субару Мотор», как, впрочем, сделали до нее Volvo, BMW, Jaguar Land Rover, АВТОВАЗ, Chery и другие автостроители, пересмотрело свою ценовую политику. Машины марки подорожают в диапазоне от 3 до 6% в зависимости от модели и комплектации.

Правда, как сообщили порталу «АвтоВзгляд» представители компании, рост цен коснется

автомобилей, произведенных в 2020 году, а задержавшиеся на дилерских складах авто 2019 года выпуска еще можно купить по прошлогодним ценам. А для того, чтобы стимулировать свои продажи в начале наступившего года, бренд обещает, что до 31 января каждый покупатель получает в подарок комплект зимних шин Nokian Hakkapeliitta.

Кроме эого, во всех салонах «Субару» действуют выгоды по программе trade-in, специальные ставки по кредиту в рамках программы Subaru Drive и выгоды по программе лояльности I`m a Subarist.. Напомним, что сегодня линейка Subaru в нашей стране включает модели Legacy, XV, Forester, Outback, WRX и WRX STI.