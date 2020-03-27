Автомобили Skoda подешевели на 300 000 рублей

Фото: Skoda
Представительство Skoda в России решило продлить действие вкусных предложений, предполагающих увесистые скидки на покупку новеньких автомобилей. Дисконты достигают 300 000 рублей.

При покупке новенького кроссовера Skoda Karoq, пришедшего на смену старине Yeti, будущие владельцы смогут сэкономить до 105 000 рублей, а при выборе малолитражки Rapid — до 153 000 рублей.

Неплохой бонус выгорит поклонникам Skoda Octavia — 195 500 «деревянных». Но куда больше получится выгадать, отдав предпочтение кроссоверу Skoda Kodiaq — до 235 000 в молниеносно падающей российской валюте.

Впрочем, флагманская Skoda Superb эффективнее остальных позаботится о сохранении кошелька клиентов. Дисконт при ее покупке, как уже было сказано, достигает 300 000 рублей.

Никто не отменял и программы утилизации, а также трейд-ин, способствующие экономии до 115 000 отечественных денежных знаков.

Как видно, не все автостроители поднимают ценники на свои товары, даже в условиях глобального межпланетного кризиса.

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27 марта 2020
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