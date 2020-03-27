Автомобили Skoda подешевели на 300 000 рублей

При покупке новенького кроссовера Skoda Karoq, пришедшего на смену старине Yeti, будущие владельцы смогут сэкономить до 105 000 рублей, а при выборе малолитражки Rapid — до 153 000 рублей.

Неплохой бонус выгорит поклонникам Skoda Octavia — 195 500 «деревянных». Но куда больше получится выгадать, отдав предпочтение кроссоверу Skoda Kodiaq — до 235 000 в молниеносно падающей российской валюте.

Впрочем, флагманская Skoda Superb эффективнее остальных позаботится о сохранении кошелька клиентов. Дисконт при ее покупке, как уже было сказано, достигает 300 000 рублей.

Никто не отменял и программы утилизации, а также трейд-ин, способствующие экономии до 115 000 отечественных денежных знаков.

Как видно, не все автостроители поднимают ценники на свои товары, даже в условиях глобального межпланетного кризиса.