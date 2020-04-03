В России подскочили цены на внедорожник Chevrolet Niva

«Проходимец» Chevrolet Niva, обещавший до конца года сменить золотистый крест на «автовазовский» шильдик, подорожал приблизительно на 1%. Так, авто в базовой комплектации SL без электростеклоподъемников и аудиоподготовки обойдется в 677 000 рублей. А покупка внедорожника в «максималке» LEM+ обойдется в 851 000 ₽

Напомним, Niva приводится в движение безальтернативным бензиновым 1,7-литровым мотором мощностью 80 л. с., работающим вместе с пятиступенчатой «механикой», системой постоянного полного привода и двухступенчатой раздаточной коробкой.

Как уже уточнял портал «АвтоВзгляд», Niva вместе с новым логотипом получит и новую внешность. Ожидается, что авто обретет «лицо» в X-стиле, а также обновит некоторые элементы кормы и салона. Возможно, будут и другие изменения, но какие — пока не ясно.