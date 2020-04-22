Сколько будет стоить в России Haval H5

«Поднебесный» внедорожник Haval H5 предложен в России в двух комплектациях — Comfort и Premium. Под капотом автомобиля спряталась двухлитровая «четверка» с наддувом в двух вариантах форсировки — 150 и 177 л. с. Мотор трудится вместе с шестиступенчатой МКП и системой полного привода. Дизельного агрегата, как и ожидалось, в ассортименте «вездехода» нет.

Модель, уже некогда выходившая на наш рынок под именем Great Wall Hover H5, в базовой комплектации с менее производительным движком оценивается 1 099 000 рублей. Авто в «максималке» обойдется уже 1 349 000 «деревянных».

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», по умолчанию в список оборудования «эйч пятого» вошел целый букет электронных помощников водителю, в их числе — системы курсовой стабилизации и антиблокировки колес, а также ассистенты при старте в горку и движении со склона. В топовой версии конкурент российского UAZ Patriot комплектуется камерой заднего вида, электроприводом кресел и кожаной отделкой салона.

Напомним, что в большинстве регионов страны дилерские центы закрыли двери на вынужденные каникулы, введенные правительстом в целях борьбы с коронавирусом, и работают только в онлайн-режиме. Так что «живые» автомобили увидеть в шоу-румах можно будет только после окончания введенных государством ограничений.