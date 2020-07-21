Названы цены и комплектации новейшей KIA K5 в России

Популярная у нас KIA Optima, сменившая поколение, а заодно и имя, уже встала на конвейер калининградского «Автотора». По нашим данным, дилеры начнут принимать заказы на новинку уже в августе.
Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, KIA K5 будет предложена в семи вариациях: Classic, Comfort, Luxe, Style, Prestige, GT Line и GT Line+. И именно с промежуточной комплектации Style дилерские начнут штурмовать потребителя.
Речь идет об автомобиле, укомплектованном восьмискоростным «автоматом» и новеньким двигателем о 2,5 литрах мощностью 194 силы. За седан в таком исполнении, включая солидный набор опций, дилеры попросят 1 984 900 рублей.
Напомним, что продажи привычной нам KIA Optima все еще продолжаются. Похоже, пока складские запасы не иссякнут, некоторое время ее можно будет купить параллельно с новой К5. Причем, вероятно, с увесистыми скидками.
Сегодня, напомним, ценник на «Оптиму» стартует от 1 434 900 рублей. Речь о 150-сильной версии, которая также пополнит линейку авто в свежей генерации. Разумеется, и стоимость ее окажется более приземленной, хотя незначительно все же превысит прайс дореформенной модели. Об этом, в частности, сообщил порталу «АвтоВзгляд» компетентный источник.