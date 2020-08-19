Объявлена российская цена суперкроссовера Mercedes-Maybach GLS

Понятно, что на «Майбахе» никто не будет ездить всемером, поэтому сиденья галерки были убраны, а кресла второго ряда сдвинут назад. Их отдельные секции можно откинуть назад, чтобы седоки приняли полулежачее положение. К слову, все сиденья обшиты кожей наппа. Также в стандартную комплектацию входят панорамная крыша, ароматизатор воздуха и аудиосистема Burmester.

А теперь главное — цена: самый «простенький» Mercedes-Maybach GLS можно взять за 14 330 000 рублей. Дорого? Ничего подобного: при желании стоимость машины можно увеличить вдвое, заказав все опции из обширного списка. Скажем, на 2 100 000 рублей потянет двухцветная окраска кузова, 720 000 дилеры попросят за диски на 23 дюйма…