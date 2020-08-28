В России всплыли десятки автомобилей Lifan без пробега

Седан Lifan Solano II 2018 года дилеры готовы отдать за 500 000 рублей, хотя максимально упакованная версия будет стоить 600 000. За те же 600 000 реально купить кросс-хэтч X50 2019 года: в такую сумму продавцы оценивают топовую комплектацию со 103-сильным мотором и вариатором. Таким образом, скидки превышают 150 000 рублей от цен, рекомендованных центральным офисом. Более того, в реальности менеджеры готовы «двигаться дальше», то есть впридачу можно получить комплект зимней резины или дополнительную скидку.

Все опрошенные порталом «АвтоВзгляд» ДЦ утверждают, что свежих поставок «Лифанов» не было уже больше года (некоторые не получали автомобили на протяжении последних двух лет). По всей видимости, марка сворачивает свое присутствие на нашем рынке. Хотя дилеры стараются не говорить об этом напрямую, видимо, не желая отпугивать потенциальных клиентов. Хотя всем все должно быть понятно: если салон никак не может распродать двух- трехлетние машины, дела явно идут не лучшим образом.