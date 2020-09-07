Lexus выкатил специальный ES для рациональных россиян

Версия Advance отличается дополнительным набором опций и функционалом электронных помощников. Так, чтобы водитель меньше отвлекался от дороги, машина оснащена большим — диагональю 12,3 дюйма — дисплеем медиасистемы. Также на центральной панели установлен слот для беспроводной зарядки смартфона. Продолжают список новшеств электрообогревы рулевого колеса и лобового стекла, плюс датчик дождя, который не только включит «дворники», но и закроет все окна.

Кроме того, Lexus ES 250 Advance предлагает широкий набор систем пассивной и активной безопасности. Скажем, в базовое оснащение уже включены программа мониторинга слепых зон и ассистент помощи при выезде с парковки задним ходом.

Вдобавок такому «Лексусу» полагаются 18-дюймовые колеса и серебристые накладки с логотипом Lexus на порогах. Под капотом скрывается 200-сильный мотор объемом 2,5 литра.