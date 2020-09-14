Стали известны цены на обновленный KIA Rio

Фото: АвтоВзгляд
Порталу «АвтоВзгляд» стали известны цены на обновленный седан KIA Rio. Новинка рынка слегка подорожала, но при этом прибавила в опциях. Впрчоем, в сопоставимых комплектациях она на 20 000—50 000 дешевле своих главных конкурентов — Hyundai Solaris, Skoda Rapid и Volkswagen Polo.

Итак, минимальная цена новинки — 814 000, а максимальная — 1 169 900 рублей. Однако стоимость оптимальных версий колеблется в диапазоне от 930 000 до 1 029 000 «деревянных».


Напомним, что обновленный седан (версия с кузовом хетчбэк появится позже) может похвастать агрессивным дизайном и рядом новых опций комфорта, включая экран мультимедийки диагональю 8 дюймов.

Кроме того, почти во всех комплектациях появился зимний пакет, а в ряде версий — возможность дистанционного пуска двигателя с одновременным включением все тех же теплых (заранее запрограммированных) «фишек».

Немаловажно, что седан стал значительно тише — доработана шумоизоляция багажного отсека и задних колесных арок.

Фото: АвтоВзгляд

При этом корейский автопроизводитель подчеркивает, что сознательно не стал поддаваться такому новомодному тренду в автопроме, как сокращение линейки кузовов до единственного лифтбэка — камень в огород Volkswagen и Skoda.

По мнению корейцев, лифтбэки выигрывают только размером багажного отсека, хотя полностью грузовые возможности машины их владельцы используют крайне редко. К тому же, подобный тип кузова априори дороже в производстве. Да по массе машина становится тяжелее, что бьет по кошельку клиента: автомобиль и больше «ест», и хуже управляется.


Нельзя забывать, что KIA предлагает самый «длинный», по сравнению с европейскими конкурентами, гарантийный срок — 5 лет или 150 000 км пробега.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, новая модель, седан, дешевые машины, бюджетные авто, технология, автосалоны, купить машину
14 сентября 2020
579