Стали известны цены на обновленный KIA Rio

Итак, минимальная цена новинки — 814 000, а максимальная — 1 169 900 рублей. Однако стоимость оптимальных версий колеблется в диапазоне от 930 000 до 1 029 000 «деревянных».
Напомним, что обновленный седан (версия с кузовом хетчбэк появится позже) может похвастать агрессивным дизайном и рядом новых опций комфорта, включая экран мультимедийки диагональю 8 дюймов.
Кроме того, почти во всех комплектациях появился зимний пакет, а в ряде версий — возможность дистанционного пуска двигателя с одновременным включением все тех же теплых (заранее запрограммированных) «фишек».
Немаловажно, что седан стал значительно тише — доработана шумоизоляция багажного отсека и задних колесных арок.
При этом корейский автопроизводитель подчеркивает, что сознательно не стал поддаваться такому новомодному тренду в автопроме, как сокращение линейки кузовов до единственного лифтбэка — камень в огород Volkswagen и Skoda.
По мнению корейцев, лифтбэки выигрывают только размером багажного отсека, хотя полностью грузовые возможности машины их владельцы используют крайне редко. К тому же, подобный тип кузова априори дороже в производстве. Да по массе машина становится тяжелее, что бьет по кошельку клиента: автомобиль и больше «ест», и хуже управляется.
Нельзя забывать, что KIA предлагает самый «длинный», по сравнению с европейскими конкурентами, гарантийный срок — 5 лет или 150 000 км пробега.