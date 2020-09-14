Стали известны цены на обновленный KIA Rio

Итак, минимальная цена новинки — 814 000, а максимальная — 1 169 900 рублей. Однако стоимость оптимальных версий колеблется в диапазоне от 930 000 до 1 029 000 «деревянных».



Напомним, что обновленный седан (версия с кузовом хетчбэк появится позже) может похвастать агрессивным дизайном и рядом новых опций комфорта, включая экран мультимедийки диагональю 8 дюймов.

Кроме того, почти во всех комплектациях появился зимний пакет, а в ряде версий — возможность дистанционного пуска двигателя с одновременным включением все тех же теплых (заранее запрограммированных) «фишек».

Немаловажно, что седан стал значительно тише — доработана шумоизоляция багажного отсека и задних колесных арок.