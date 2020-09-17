Самый дешевый УАЗ «Патриот» теперь стоит почти миллион рублей

Комплектация «Классик Fleet» представляла собой максимальной упрощенный «Патриот»: со 135-сильным мотором вместо двигателя мощностью 150 л. с., передней подвеской старого образца и уазовской раздаточной коробкой — с механическим приводом и стояночным тормозом, затормаживавшим не колеса, а карданный вал.

Кроме того, «классический» внедорожник был лишен подушки безопасности пассажира, преднатяжителей ремней и задних воздуховодов. Снаружи самый дешевый «Патриот» можно было опознать по ручкам дверей и корпусам зеркал черного цвета, а также по штампованным колесным дискам вместо легкосплавных.

Теперь, как уточнил портал «АвтоВзгляд», базовым вариантом будет исполнение «Классик». После недавнего подорожания оно предлагается дилерами за 928 000 рублей. Так что выбор «УАЗ или подержанная иномарка» становится все менее очевидным…