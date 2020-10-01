Россиянам предложили дешевые версии Skoda Karoq

До этого для «Карока» был доступен только 150-сильный 1.4 TSI: с этим мотором, автоматической коробкой и передним приводом чешский кроссовер российского производства предлагался за 1 453 000 рублей. С 1,6-литровым атмосферником модель будет реально купить за 1 359 000, притом на выбор предлагаются два варианта оснащения — Active и Ambition.
В стандартное оборудование комплектации Active входят кондиционер, аудиосистема, четыре подушки безопасности плюс кожаный мультируль и система стабилизации. В комплектации Ambition за 1 512 000 рублей добавляются двухзонный климат-контроль, бесключевой запуск, рейлинги, а также задние датчики парковки и датчик дождя.
В список платных опций, доступных для обеих комплектаций, включены продвинутая медиасистема и беспроводное подключение гаджетов. К старшей версии за доплату вдобавок можно заказать цифровую приборную панель и камеру заднего вида.
Как заметил портал «АвтоВзгляд», Skoda Karoq пока не смог пробиться в ТОП-25 бестселлеров российского рынка. Однако новая версия, благодря которой модель подешевела почти на 100 000 рублей, наверняка сделает эту машину привлекательнее для покупателей.