Россиянам предложили дешевые версии Skoda Karoq

До этого для «Карока» был доступен только 150-сильный 1.4 TSI: с этим мотором, автоматической коробкой и передним приводом чешский кроссовер российского производства предлагался за 1 453 000 рублей. С 1,6-литровым атмосферником модель будет реально купить за 1 359 000, притом на выбор предлагаются два варианта оснащения — Active и Ambition.

В стандартное оборудование комплектации Active входят кондиционер, аудиосистема, четыре подушки безопасности плюс кожаный мультируль и система стабилизации. В комплектации Ambition за 1 512 000 рублей добавляются двухзонный климат-контроль, бесключевой запуск, рейлинги, а также задние датчики парковки и датчик дождя.