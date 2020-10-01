У обновленного Audi A4 в России появились бюджетные версии

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», обновление Audi A4 прошло по очень серьезной программе, благодаря чему машине достались даже другие панели кузова! Сначала на российский рынок вышла только ограниченная серия Edition One, в список оснащения которой вошли виртуальные приборы, комбинированная обивка сидений, трехзонный электропривод передних сидений, матричные фары и многое другое. Цена такого седана кусается — 2 955 000 рублей.

Теперь же появились исполнения «попроще». Так, Audi A4 со 150-сильным турбомотором, преселективным «роботом» и передним приводом отныне доступен для заказа по цене от 2 375 000 рублей. Притом стартовую версию никак не назвать бедной. В список оснащения включены 17-дюймовые кованые диски, светодиодная оптика, электрорегулировка передних сидений, климат-контроль, камера заднего вида, круиз-контроль и многое другое.