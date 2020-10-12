Названа цена на новый KIA Mohave в России

Справедливости ради стоит заметить, что в отличие от прочих моделей KIA, рамный внедорожник у нашего брата популярностью не пользуется. Что, впрочем, не мешает корейцам держать Mohave в продуктовой линейке.

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, шоу-румы откроют продажи KIA Mohave с топовой версии Premium. «Входящий» ценник для дилеров, рекомендованный заводом-изготовителем, составляет 3 327 967 рублей. Если прибавить маржу, то розничная цена на автомобиль окажется немногим меньше 3 500 000 рублей.

Внедорожник безальтернативно комплектуется дизельным V6 мощностью 249 сил, а в дуэте с ним выступает восьмидиапазонный гидромеханический «автомат». Привод — полный, с электронным управлением и системой TerrainMode, позволяющей выбирать различные режимы движения.