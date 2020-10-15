LADA Vesta Cross получила новую версию, о которой мечтали «ладоводы»

Как уверяет АВТОВАЗ, купить «черную версию» у дилера марки будет намного выгоднее, чем заказывать подобный пакет доработок на стороне. По мнению маркетологов автогиганта, экономия достигает 25%! Между тем, черная обивка потолка впервые появилась на седане LADA Vesta Sport, после чего стала настоящим хитом среди владельцев «Вест»

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», владельцы машин охотно покупают комплекты обшивок черного цвета, чтобы сделать верхнюю часть салона темной. На стороне такой набор стоит около 20 000 рублей, плюс 5 000 придется отдать за работу. Теперь все стало проще — черный салон доступен прямо с завода.