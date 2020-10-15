С прицелом на УАЗ: в России запускают сборку турбодизелей Ford

Перезапуск стал возможен благодаря тому, что компании «Соллерс Форд» был одобрен льготный заем от Фонда развития промышленности (ФРП). 500 миллионов рублей, выданные под 1% годовых на пять лет, пойдут на закупку дополнительного оборудования для завода по программе «Комплектующие изделия».

Новые станки понадобятся, так как вместо бензинового движка завод отныне будет выпускать дизели для коммерческих автомобилей Ford Transit — выпуск этой модели налажен на заводе «Соллерс Форд» в Елабуге по технологии полного цикла. Серийное производство моторов запланировано на 2023 год.